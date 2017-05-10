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Новым президентом Южной Кореи стал Мун Чжэ Ин. Кандидат от Демократической партии набрал 41 процент голосов избирателей.

Мун Чжэ Ин официально стал президентом Южной Кореи. Явка в стране, где накануне работали 14 тысяч участков, составила 77 процентов. Глава республики уже принял командование вооруженными силами страны и заслушал доклад по ситуации с КНДР, отмечает "ТВ Центр".

Выборы состоялись досрочно, после того как Конституционный суд утвердил импичмент президенту Пак Кын Хе. Её отстранили от власти по обвинению в коррупции.