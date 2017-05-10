На "Евровидении" определились первые финалисты

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Первые десять финалистов международного песенного конкурса "Евровидение-2017" в Киеве определились по итогам полуфинала. В финал, который пройдет 13 мая, вышли представители Австралии, Азербайджана, Армении, Бельгии, Греции, Кипра, Молдавии, Польши, Португалии и Швеции.

В украинских СМИ обсуждают полупустой зал в Киеве, где пришлось выступать участникам первого полуфинала "Евровидения". Украинцы не раскупили даже самые дешёвые билеты. Многие киевляне возмущались тем, что концерт был назначен на 9 мая, передает "ТВ Центр".

Российская певица Юлия Самойлова, которую украинские власти не пустили на музыкальный конкурс, в эти дни в Крыму. В Севастополе она выступила на концерте в честь Великой Победы при полном аншлаге. Пришли тысячи людей. Даже дождь не испортил им хорошего настроения. Юля исполнила песни военных лет, а также композицию, с которой должна была поехать на Евровидение. Завершилось выступление легендарной песней День Победы.

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