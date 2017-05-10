Как Москва отметила 9 мая

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В Москве, когда отгремели основные торжества по случаю 72-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне, люди не спешили расходиться, все поздравляли друг друга с праздником. Самые массовые народные гуляния - близ Кремля, в парках, на ВДНХ, а также на Поклонной Горе, где прошел концерт, организованный телеканалом "ТВ Центр". Известные артисты исполнили песни военных лет.

С каждым годом их всё сложнее отыскать в праздничной толпе в этот великий для всего мира день. В России осталось меньше 600 тысяч ветеранов. И каждый спешит сказать им "спасибо", передает "ТВ Центр".

Поклонная гора накануне утопала в цветах. Несли их и взрослые, и дети. И даже дождь, который лил полдня, не заставил их изменить свои планы.

Такого холодного 9 мая в Москве не было давно. Но даже несмотря на это, сюда, на Поклонную гору пришли тысячи человек. Очередь к входу в Центральный музей Великой отечественной войны растянулась на десятки метров.

Оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева из-за погоды едва не отменил выступление. Не замёрзнуть помогали обогреватели. Но непослушный ветер срывал ноты. Какое-то время маэстро одной рукой дирижировал, а другой - придерживал партитуру скрипачей.

В семь вечера после минуты молчания начался концерт, который телеканал "ТВ Центр" уже несколько лет подряд проводит на Поклонной горе. Известные музыканты исполнили песни военных лет, знакомые и любимые всеми в нашей стране.

Ещё один важный концерт 9 мая состоялся на ВДНХ. Там выступил новый состав оркестра песни и пляски имени Александрова. Прежний состав почти полностью погиб в авиакатастрофе в декабре прошлого года в Сочи. Во время выступления также звучали композиции, которые всегда будут напоминать нам о победе нашего народа в Великой Отечественной войне.

Евгения Карих, "ТВ Центр".