В Москве перенесли отключение горячей воды из-за похолодания

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В связи с холодной погодой в столице перенесли отключение горячей воды с 10 на 15 мая. На сайте "МОЭК" запущен информационный сервис, с помощью которого москвичи могут узнать дату начала и продолжительность летних профилактических работ по своему адресу жительства.

В Москве перенесли профилактические отключения горячей воды в жилых домах в связи с холодной погодой. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

"В связи с холодной погодой гидравлические испытания переносятся с 10 на 15 мая", - передает слова Бирюкова ТАСС.

На сайте "МОЭК" запущен информационный сервис, с помощью которого москвичи могут узнать дату начала и продолжительность летних профилактических работ по своему адресу жительства.

Профилактическими работами будут охвачена 71 тысяча зданий, в том числе около 33 тысяч жилых домов. Мероприятия по подготовке к следующему отопительному периоду завершатся до 25 августа 2017 года.