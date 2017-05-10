Клад времен Ивана Грозного обнаружили в центре Москвы

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В центре Москвы обнаружили десять монет, спрятанные внутри полой костяной шахматной фигуры слона, которая датируется серединой XVI века. Они были найдены в строительной траншее при замене газовых коммуникаций в ходе работ по программе благоустройства "Моя улица".

На Пречистенке археологи обнаружили десять монет, которые были спрятаны внутри полой костяной шахматной фигуры слона, датируемой серединой XVI века. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

"В фигуре шахматного слона, выточенной из кости, были спрятаны 10 серебряных монет ручной чеканки. Общая сумма - пять копеек", - рассказал руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

Шахматную фигуру нашли в строительной траншее при замене газовых коммуникаций в ходе работ по программе благоустройства "Моя улица". По предварительной оценке, все найденные монеты были отчеканены в середине XVI века, то есть во времена правления Ивана Грозного.

В настоящее время находки очистили, а также покрыли защитными составами. Решается вопрос о передаче шахматной фигуры и монет в музей.

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