Салют в Москве в честь Дня Победы. Видео

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В Москве большой салют завершил празднование Дня Победы. Салютные установки были размещены в 16 точках Москвы, в том числе в Парке Победы, на Лужнецкой и Кремлевской набережных. Легендарные 76-миллиметровые пушки ЗИС-3 образца 1942 года стреляли с Поклонной горы.

Торжества в честь Дня Победы завершились залпами салюта. В Москве в разных точках города ночное небо украсили около десяти тысяч фейерверков, передает "ТВ Центр". С каждым годом они становятся всё более красочными и разнообразными.

5 августа 1943 года обычными холостыми снарядами Москва впервые салютовала войскам, которые в тот день освободили Орёл и Белгород.

9 мая 1945 года столица дала в честь долгожданной Победы по 30 выстрелов из тысячи орудий. С той поры мы каждый год завершаем торжества этого дня 30 залпами праздничного салюта.

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