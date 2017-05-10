Кинокритик Даниил Дондурей умер на 69-м году жизни

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В Израиле в возрасте 68 лет умер российский кинокритик Даниил Дондурей. Об этом сообщил режиссер Виталий Манский. Причина смерти не называется, однако известно, что Дондурей был болен.

На 69-м году жизни умер российский кинокритик Даниил Дондурей. Об этом сообщил его друг, режиссер Виталий Манский. По его словам, Дондурей страдал от болезни. Однако чем именно болел кинокритик, Манский не пояснил.

Невозможно произнести эти слова... Даниил Дондурей, (Даня) ушел от нас! В этом факте жесточайшая несправедливость жизни... Опубликовано Виталием Манским 9 мая 2017 г.

Дондурей - российский кинокритик и культуролог. С 1993 года возглавлял редакцию журнала "Искусство кино". Дондурей входил в Совет по правам человека при президенте. Он возглавлял профильную комиссию по культурным правам. В 2016 году критик стал лауреатом Национальной кинематографической премии "Ника" за вклад в кинематографические науки и образование.

Место и время церемонии прощания с кинокритиком пока не сообщаются.

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