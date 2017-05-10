Путину предложили ввести в России налог на малодетность

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Владимиру Путину направлен проект концепции закона о поддержке многодетных семей. В частности, он предполагает введение в стране налога на малодетность. Проект закона направил главе государства директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Институт демографии, миграции и регионального развития России направил президенту Владимиру Путину проект концепции федерального закона "О статусе многодетных семей", пишет газета "Известия".

В частности, предлагается установить ежемесячные денежные выплаты многодетным семьям, предоставить им турпутевки или абонементы в консерваторию, а также включить деятельность по уходу за детьми в общий трудовой стаж.

Кроме того, проект предусматривает введение налога на малодетность. Речь идет о взимании платы для с семей с одним ребенком и бездетных семей не по медицинским показателям. О размере налога в проекте не говорится.

Глава Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил ответственными за прохождение закона сделать Минобороны и Минэкономразвития.

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