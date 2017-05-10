Дешевые лекарства в России могут подорожать

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В российском правительстве обдумывают о введении рыночных цен на дешевые лекарства, что может привести к их удорожанию на 15%. Повысить цену больше, чем на уровень инфляции, сегодняшние правила не позволяют.

Жизненно необходимые и важные лекарственные препараты (ЖНВЛП), стоимость которых не превышает 50 рублей, могут вырасти в цене на 15%. Об этом пишут в среду "Известия". По данным издания, новый порядок ценообразования прорабатывают 4 ведомства – Минздрав, Минпромторг, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба.

Производители лекарств ранее жаловались, что им невыгодно выпускать целый ряд недорогих препаратов.

"Есть поручение правительства на эту тему — пересмотреть систему оптовых и розничных надбавок на лекарства. Мы с ним работаем, думаем над тем, как это сделать, как уйти от процентных надбавок. Потому что именно они делают продажу дешевых лекарств невыгодной", — рассказала заместитель начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Надежда Шаравская.