К выходным в Москве потеплеет до 16 градусов

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В четверг и пятницу в столице потеплеет до 12 градусов, а к выходным столбики термометра поднимутся до 16 градусов выше нуля. Кроме того, возможны небольшие дожди. При этом ночная температура будет близка к нулю.

В конце рабочей недели, 11 и 12 мая, в столице потеплеет до 12 градусов, а к выходным столбики термометра поднимутся до 16 градусов выше нуля. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

"В выходные дни можно рассчитывать днем на 15-16 градусов, возможны небольшие дожди, хотя ночная температура будет близка к нулю градусам", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что прошедший День Победы в столице стал самым холодным с 1945 года. Максимальная температура в этот день составила 3,9 градуса. Кроме того, в Москве за сутки выпала четверть месячной нормы осадков в виде мокрого снега.

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