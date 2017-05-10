Роспотребнадзор разрешил поставки 20 видов молдавских вин
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Роспотребнадзор завершил лабораторные исследования образцов вин с молдавского винодельческого предприятия "Крикова" и разрешил поставки 20 видов вин в Россию. В сообщении надзорного ведомства отмечается, что режим поставок продукции этого предприятия будет осуществляться, как и раньше, в режиме одного окна.
Роспотребнадзор одобрил поставки в страну 20 видов вина из Молдавии. Как сообщается на сайте ведомства, производитель алкоголя – комбинат "Крикова".
Положительные заключения были выданы после экспертизы документации и лабораторных исследований образцов продукции.
"Режим поставок в Российскую Федерацию винодельческой продукции АО Комбинат по производству вин "Крикова" (SA "CRICOVA") будет осуществляться, как и ранее, в режиме одного окна", - отмечает пресс-служба надзорного ведомства.
Основным рынком для молдавских вин в течение многих лет была Россия. В 2013 году Роспотребнадзор ввел запрет на импорт вин, обнаружив в них вредные вещества. Добиться возобновления поставок в Россию смогли лишь несколько молдавских винодельческих хозяйств.
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