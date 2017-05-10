В Красноярске полностью сгорел трамвай. Видео

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В Красноярске во время движения загорелся трамвай с пассажирами. Пострадала машинист, которая тушила огонь до приезда пожарных.

В Красноярске загорелся трамвай, внутри находились более 10 человек. Пламя охватило салон транспортного средства прямо во время движения, передает "ТВ Центр".

По словам очевидцев, произошло экстренное торможение, через несколько минут люди почувствовали запах дыма и немедленно покинули салон. Никто из пассажиров не пострадал. Незначительные ожоги получила женщина-машинист. Она пыталась самостоятельно потушить пламя.

Пожар продолжался около получаса - за это время трамвай выгорел полностью. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. В другом районе Красноярска накануне вечером рухнул башенный кран. Он упал на проезжую часть, оборвал линии электропередачи. По счастливой случайности никто не пострадал. Сильные повреждения получила припаркованная грузовая машина. Эксперты полагают, что причиной крушения стал сильный порыв ветра.