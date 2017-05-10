В Сирии восстанавливают разрушенные боевиками школы

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В Сирии после разминирования российскими сапёрами восстанавливают школы. Только в провинции Алеппо отремонтировать предстоит сотни зданий, до войны там было открыто 4 тысячи учебных заведений. За годы конфликта больше половины разрушено боевиками. Но в некоторых уже идут уроки.

Звонок в этой школе не включить. Электричества еще нет. Здание было сильно повреждено во время боев. Поэтому собирать детей на уроки директору приходится самому. Половина классов разбита снарядами и минами. Но учителя решили проводить занятия, несмотря на разруху, передает "ТВ Центр".

"Многие дети не ходили в школу с начала войны. Они очень сильно отстали по программе. Но наши учителя стараются каждому ребёнку уделить максимум времени. Мы наверстаем упущенное. Главное, что у детей вновь появилась возможность учиться", - рассказала учитель математики Алаа Миро.

В классах – тесно. За партами приходится сидеть втроем. Ученической мебелью боевики заваливали коридоры и лестничные пролеты. Школы террористы превращали в штабы и опорные пункты.

На этажах, которые уже расчистили от мусора, идет ремонт. Стены и лестницы готовят к облицовке. "Это мрамор. Один из самых дорогих стройматериалов. Он пойдёт на отделку фасада и лестниц. У детей должна быть красивая школа. Ведь это их второй дом", - говорит Абд Аль-Джаббар Акраа.

На строительстве школ власти Сирии не экономили и до войны. Теперь, когда целое поколение 5 лет не получало образования, тем более. "До войны в провинции Алеппо было миллион триста тысяч учеников. Это треть всех учеников Сирии. Работали больше 4 тысяч школ. Сейчас большинство из них нуждаются в капитальном либо косметическом ремонте", - сообщил замначальника департамента образования провинции Алеппо Смер Халляк.

Строители торопятся. В город продолжают возвращаться беженцы. И в каждой семье от 5 до 7 детей школьного возраста. Всех надо успеть обеспечить местами.

Еще в ноябре 2016 года, когда в восточном Алеппо продолжались бои, школы уже были внесены в список объектов, которые власти планировали восстановить в первую очередь. Собственно восстановление и шло одновременно с освобождением города от террористов. Всего за полгода в восточных кварталах полностью отремонтированы 48 учебных заведений. А к новому учебному году эта цифра увеличится до 100.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр", Сирия.