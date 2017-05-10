В Хакасии возбуждено дело после гибели ребенка при обрушении дома

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В Хакасии Следственный комитет начал проверку после гибели четырехлетнего ребенка при обрушении жилого дома. Трагедия произошла в небольшом поселке Аскиз поздно ночью. В квартире находились восемь человек - взрослые и шестеро детей. По одной из версий, взорвался водонагреватель.

Спасатели прекратили поисковые работы к утру. Всю ночь разбирали завалы, к счастью, людей под обломками не обнаружили. Так что жильцам уцелевших квартир наконец-то разрешили вернуться домой. Вот только психологическое состояние многих - тяжелое. В результате трагедии погиб четырехлетний мальчик. Его отец и еще один ребенок получили травмы, передает "ТВ Центр".

Специалисты говорят, что виной всему стал обычный электрический водонагреватель. Что именно с ним случилось, выяснят следователи. Пока известно, что около полуночи в одной из квартир на втором этаже произошел взрыв, после чего обрушились межкомнатная стена и часть потолочного перекрытия площадью 12 квадратных метров. По данным МЧС, эвакуировать пришлось более 40 человек. В том числе 14 детей. Всех их временно разместили в местной школе.

Этому двухэтажному дому в поселке Аскиз - 67 лет. Как давно здесь делали ремонт, насколько шаткими были перекрытия, почему обычный водонагреватель смог вызвать столь сильные разрушения, выяснят специалисты. Доследственная проверка уже началась.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".