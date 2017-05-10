Глава ФБР Джеймс Коми назвал розыгрышем сообщения о своей отставке

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Внимание американских СМИ приковано к резонансному увольнению директора ФБР Джеймса Коми. По мнению некоторых конгрессменов, отставка может быть связана с расследованием предвыборной кампании Трампа, которым занимался экс-глава ФБР.

Столь поспешного отъезда в биографии главы ФБР не было никогда. Новость об отставке застала его во время выступления перед сотрудниками ведомства в Лос-Анджелесе и поначалу показалась столь нелепой, что Джеймс Коми даже попробовал шутить. Но помощники подтвердили - он больше не глава бюро. Довольно жесткое письмо за подписью президента Коми получил уже в своем кабинете в штаб-квартире ФБР, передает "ТВ Центр".

"Я очень ценю, что вы проинформировали меня о трёх разных случаях, по которым в отношении меня не ведётся расследование, но, тем не менее, я согласен с мнением Министерства юстиции, что вы не способны эффективно руководить бюро", - отметил Трамп.

Решение уволить главу ФБР Трамп принял с подачи заместителя министра юстиции и генерального прокурора США Рода Розенстайна, который убежден - Коми нарушил закон, проводя расследование использования Хилари Клинтон личного почтового ящика для секретной переписки.

"Я не могу одобрять то, каким образом директор ФБР подошёл к заключительной части расследования в отношении нарушений использования электронной почты госсекретарём Клинтон, и я отказываюсь понимать его отказ признать практически всеобщее суждение, что он допустил ошибку. Практически все считают, что директор допустил серьёзные ошибки, в этом плане мнение людей самых различных убеждений и взглядов совпадает", - заявил Розенстайн.

ФБР обладает очень широкими полномочиями, но структурно все же подчиняется Минюсту США. В преддверии выборов Джеймс Коми активизировал расследование против Клинтон, но в итоге заявил, что серьезных нарушений не было и кандидат в президенты неподсудна - чем, судя по всему, очень разозлил руководство Министерства юстиции.

Впрочем, и утверждая, что в осуждении Коми все едины, замглавы ведомства Розенстайн все-таки погорячился. Едва узнав об отставке главы ФБР, демократы тут же обрушились с критикой на президента и его администрацию, получив новый повод заявить о возможных связях предвыборного штаба Трампа и Москвы.

"Я думаю, что это возмутительно, совершенно неуместно для президента Соединенных Штатов! После того, как директор ФБР указал, что в настоящее время ведется уголовное расследование, которое может раскрыть связи между избирательным штабом Трампа и российским правительством, теперь этого человека увольняют", - сказал сенатор от штата Пенсильвания Боб Кейси.

Отставку Коми в Демократической партии тут же сравнили с увольнением по инициативе президента Никсона прокурора Арчибальда Кокса, который вел расследование так называемого дела "Уотергейт" о прослушке в штабе Демократической партии. Также демократы заявляют, что после случившегося восстановить доверие общества к ФБР будет крайне затруднительно, как и найти нового человека на пост главы. Кроме того, они требуют назначить специального независимого прокурора для продолжения расследования. Республиканцы необходимости в этом не видят, как не видят и трагедии в отставке Коми, так как расследование и так уже идет в Сенате.

"Это совершенно не повлияет на расследование, которое мы проводим в разведывательном комитете Сената. Ведь это двухпартийное расследование. За последние недели мы добились большого прогресса, и намерены продолжать активно собирать доказательства, куда бы они нас ни вели", - отметила член комитета по расследованиям Сената США Сьюзан Колинз.

При этом республиканцы убеждены: никакого отношения к России увольнение Коми не имеет, а гневную реакцию демократов объясняют тем, что на слушаниях в Сенате речь шла лишь о переписке Клинтон и опять-таки не о связях Трампа и Москвы. До сих пор обижена и сама Клинтон. Причем, на директора ФБР. Заявляет - его расследование помешало ей стать президентом.

"Я была на пути к победе до опубликования письма Джима Коми 28 октября. Оно вызывало сомнения у людей, которые были склонны голосовать за меня, но в итоге испугались", - заявила Клинтон.

Демократическая оппозиция использовала отставку Коми для усиления нападок на Трампа в увязке с Россией. И происходит это в канун первого за последние четыре года визита в США главы МИД Сергея Лаврова.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".