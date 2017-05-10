Рейсы между Россией и Белоруссией переведут в международные терминалы

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Авиарейсы между Россией и Белоруссией переведут в международные терминалы российских аэропортов с 15 мая. В ЦОС ФСБ отметили, что пограничный контроль для граждан этих стран введен не будет. При этом он станет обязательным для людей из других государств, а также лиц без гражданства.

С 15 мая авиарейсы между Россией и Белоруссией переводятся в международные терминалы российских аэропортов. При этом пограничный контроль для граждан этих стран введен не будет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

"Пограничный контроль граждан России и Белоруссии при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и посадочного талона для подтверждения прибытия (убытия) указанными авиарейсами проводиться не будет", - говорится в сообщении.

В ЦОС отметили, что погранконтроль будет введен только для граждан третьих стран, а также лиц без гражданства.

Ранее в феврале директор ФСБ России Александр Бортников распорядился установить погранзону на границе с Белоруссией. В документе говорилось, что эта мера направлена на создание "необходимых условий охраны государственной границы России".

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