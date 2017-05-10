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В Екатеринбурге неизвестные обстреляли машину скорой помощи, сообщило региональное управление Следственного комитета. Инцидент произошел накануне вечером в одном из дворов по улице Машиностроителей, никто из сотрудников скорой не пострадал.

В Екатеринбурге обстреляли машину скорой помощи. Как сообщили в Следственном комитете, инцидент произошел вечером, в одном из дворов.

Бригада медиков приехала на подстанцию после вызова, передает "ТВ Центр". Как сообщил водитель, он услышал выстрелы, когда парковал машину. Огонь, предположительно, вели из пневматического оружия. Никто не пострадал. Сейчас идёт проверка, личности злоумышленников устанавливаются.

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