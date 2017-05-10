Умер автор хита Children Роберт Майлз

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Умер итальянский диджей Роберт Майлз. Ему было 47 лет. Музыкант скончался в Испании из-за заболевания. Его наиболее известная песня - Children. Она была написана в 1994 году.

В Испании скончался итальянский продюсер и диджей Роберт Майлз. Его настоящее имя - Роберто Кончина. Музыканту было 47 лет, он ушел из жизни 9 мая из-за заболевания, пишет Trance Hub.

Мировая слава обрушилась на Майлза в 90-е после того, как он написал в 1994 году композицию Children. Майлза также считают основателем жанра "дрим-хаус".

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