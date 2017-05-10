Собянин осмотрел ход комплексной застройки территории ЗИЛ

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Мэр столицы Сергей Собянин осмотрел ход работ по комплексной застройке промышленной зоны бывшего автозавода ЗИЛ. Реорганизация данной территории даст 66 тысяч рабочих мест городу, здесь будут созданы технопарк, офисы, культурные центры, места для прогулок.

Строительство основных дорог на территории бывшего завода ЗИЛ, планируется завершить уже к концу этого года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра хода работ, передает "ТВ Центр".

Сегодня это один из крупнейших строительных объектов в городе. На огромной территории, а она превышает 160 гектаров, появится путепровод через Московское центральное кольцо, подземные пешеходные переходы, магистральные улицы и дороги к станции "Технопарк".

Предстоит еще переложить инженерные коммуникации и благоустроить участки Симоновской набережной. В проекте также строительство трех пешеходных и двух автомобильных мостов через Москву-реку.

"По сути дела, здесь будет построен среднероссийский город на 77 тысяч жителей. Но это не просто спальный район Москвы, это действительно комплексный город, который даст 66 тысяч рабочих мест, создание технопарков, офисов, жилых районов, культурных центров, зеленых территорий. Так что это будет одна из лучших комплексных территорий Москвы", - заявил Собянин.