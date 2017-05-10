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Владимир Путин утвердил стратегию развития информационного общества в России на 2017-2030 годы. Правительству необходимо до 1 октября представить перечень показателей реализации стратегии, а также план ее реализации.

Владимир Путин подписал указ "О стратегии развития информационного общества в России на 2017-2030 годы". В документе говорится, что правительству поручено утвердить до 1 октября перечень показателей реализации стратегии и план ее реализации.

В шестимесячный срок правительству поручается, в частности, обеспечить внесение изменений в документы стратегического планирования федеральных органов исполнительной власти в соответствии со стратегией.

В частности, стратегия предполагает развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры России, для функционирования которой необходимо обеспечить использования российских криптоалгоритмов и средств шифрования, заменить импортное оборудование, ПО и электронную компонентную базу российскими аналогами.

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