Президент Молдавии: наша страна категорически не приемлет НАТО

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По словам президента Молдавии, его страна категорически не приемлет идей о вступлении в НАТО. Игорь Додон отметил, что им пытаются навязать ненужные европейские ценности. Кроме того, глава Молдавии заявил, что для его страны очень важно стратегическое партнерство с Россией.

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что его страна категорически не приемлет идей о вступлении в НАТО. Об этом он рассказал на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

"Есть три-четыре вещи, которые не могут быть предметом переговоров: наша государственность, то есть сохранение Молдовы и не объединение ее с какими-то странами; наш нейтралитет, НАТО категорически не приемлем; третий принципиальный момент - наше православие", - передает слова Додона ТАСС.

По его словам, Молдавии пытаются навязать европейские ценности, которые ей не нужны. Кроме того, Додон отметил, что для его страны очень важно стратегическое партнерство с Россией.

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