Мэр Днепра отказался финансировать ветеранские организации

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Мэр Днепра Борис Филатов на фоне столкновений в День Победы участников праздничных мероприятий с радикалами принял решение прекратить финансирование организаций, оказывающих поддержку ветеранам ВОВ. Он принял решение направить средства из городского бюджета участникам спецоперации в Донбассе.