Мэр Днепра отказался финансировать ветеранские организации
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Мэр Днепра Борис Филатов на фоне столкновений в День Победы участников праздничных мероприятий с радикалами принял решение прекратить финансирование организаций, оказывающих поддержку ветеранам ВОВ. Он принял решение направить средства из городского бюджета участникам спецоперации в Донбассе.
Мэр Днепра Борис Филатов принял решение прекратить городское финансирование организаций, оказывающих поддержку ветеранам Великой Отечественной войны. Мэр подчеркнул, что их представители "навсегда" будут выдворены из городского совета.
"На следующей сессии городского совета будет выделено городское финансирование союзу ветеранов АТО", - написал он в Facebook.
9 мая в Днепре произошла драка между участниками "Марша Победы" и участниками АТО из-за использования демонстрантами советской символики. В результате возникшей драки часть людей задержали.
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