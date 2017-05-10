Скончался депутат Госдумы от ЛДПР Василий Тарасюк

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В возрасте 68 лет скончался депутат фракции ЛДПР Василий Тарасюк. В пресс-службе партии отметили, что до последнего дня он вел активный образ жизни и оставался очень деятельным человеком. О причинах смерти депутата пока не сообщается.

Депутат фракции ЛДПР Василий Тарасюк скончался в возрасте 68 лет. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе партии.

"Фракция ЛДПР с прискорбием сообщает, что на 69 году жизни скончался наш друг и товарищ, депутат фракции ЛДПР в Госдуме Василий Михайлович Тарасюк", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что до последнего дня Тарасюк вел активный образ жизни и оставался очень деятельным человеком. О причинах смерти депутата пока не сообщается.