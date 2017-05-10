Лавров: беседы Путина и Трампа лишены искусственности

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Телефонные разговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа были направлены на развитие отношений двух стран и лишены искусственности. Об этом рассказал Сергей Лавров. Министр напомнил, что с момента вступления Трампа в должность Путин уже трижды побеседовал с ним по телефону.

Диалог российского и американского лидеров выстраивается в конкретном ключе и лишен искусственности. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров в интервью каналу "Мир".

"Контакты уже установлены. Да, они не очные, контакты по телефону, но уже три телефонных беседы состоялись между президентами Путиным и Трампом. Они были очень насыщенными, очень конкретными, лишенными какой-либо искусственности и нацеленными на то, чтобы наши отношения развивать в интересах и России, и США, и всего мирового сообщества", - сказал Лавров.

Ранее сообщалось, что Трамп 10 мая в Вашингтоне проведет встречу с Сергеем Лавровым. Эту информацию подтвердили в Департаменте информации и печати внешнеполитического ведомства. В среду также запланированы переговоры главы МИД России с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

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