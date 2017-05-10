Путин обсудил с членами Совбеза отношения России и США

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Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Среди прочего, обсуждались вопросы российско-американских отношений.

Российско-американские отношения, ситуацию в Сирии и вопросы внутренней политики обсудил в среду Владимир Путин с постоянными членами Совета безопасности. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, особое внимание уделили рабочей поездке Сергея Лаврова в Вашингтон, передает "ТВ Центр".

Он пробудет в США три дня. В среду глава российской дипломатии проведёт переговоры с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, позже Лаврова примет президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

В ходе заседания Совбеза поднималась тема деэскалации в Сирии. В частности, речь шла о специальных зонах, в которых ввели запрет на военные действия.

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