Собянин отметил развитие городской инфраструктуры на территории ЗИЛа

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Промзона размером с небольшой город. На ЗИЛе продолжается большая реконструкция. Там сейчас строят дома, школы, магазины, мосты и, конечно, новую дорожную сеть. Объект посетил Сергей Собянин. Мэру Москвы сообщили, что сооружение основных магистралей планируют завершить уже к концу этого года.

Эстакаду собирают как конструктор. Металлические секции сваривают, а затем надвигают над путями Московского центрального кольца. Движению поездов это не мешает.

"Общая длина - 537 метров. В настоящее время работы находятся в завершающей стадии. В августе эта эстакада будет готова в полном объеме", - сообщил начальник управления дорожно-мостового строительства департамента строительства Василий Десятков.

Эта магистраль примет на себя основной поток транспорта и станет каркасом развивающейся территории ЗИЛа, передает "ТВ Центр". Трасса пройдет от 3-го транспортного кольца, через жилую застройку, над железнодорожными путями, и выйдет к проспекту Андропова.

Вокруг главной артерии, построят систему дорог местного значения. Всего около 30 километров. В пешей доступности станции метро "Автозаводская" и "Технопарк", их увяжут с МЦК.

ЗИЛ уже стал местом притяжения, благодаря спортивному комплексу. На северной территории бывшей промышленной зоны возводят жилой сектор, а это совершенно другая нагрузка на городскую сеть. Район стараются сделать обособленным и обеспечить всем необходимым. Должны появиться даже свой театр и музей.

"Тут будет построен средний российский город на 77 тысяч жителей. Но это не просто спальный район Москвы, это действительно комплексный город, который даст 66 тысяч рабочих мест, технопарки, офисы, жилые районы. Это будет одна из лучших комплексных территорий Москвы". – рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

На берегу реки благоустроят пешеходные набережные с выходом к воде. Рядом появится парк. Этим летом тут начнут высаживать деревья и кустарники.

Виктор Прокушев, Александр Савин, Виктор Мальцев и Александр Ивановский. "ТВ Центр".

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