В центре Москвы появится новая пешеходная зона

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В среду в центре Москвы появилась ещё одна пешеходная зона. Она занимает часть Якиманской набережной и третьего Голутвинского переулка. С 10 мая автомобили там больше ездить не смогут.

Еще один повод для прогулки - новая пешеходная зона. Как полагается, красивая, мощеная, с фонарями и лавочками. Автомобили больше не будут ездить по части Якиманской набережной, от ее пересечения с третьим Голутвинским переулком до улицы Большая Якиманка, передает "ТВ Центр".

"Мы сейчас с вами находимся на третьем Голутвинском переулке, до вчерашнего дня здесь еще был организован проезд автомобилей. В данный момент мы делаем демонтажные работы, снимаем дорожное полотно, чтобы в последствие эта зона стала пешеходной. То есть третий Голутвинский переулок соединится с Крымской набережной и Якиманской набережной", - пояснил генеральный директор подрядной организации Александр Никифоров.

Работы идут рекордными темпами. За одно утро среды успели снять весь асфальт. Так что за месяц обещают все задачи на этом участке выполнить. И теплыми июньскими вечерами здесь уже будут гулять пешеходы. Зона примыкает к парку "Музеон", одному из самых популярных у горожан, так что желающих пройтись вдоль реки и по красивым старинным переулкам наверняка будет много. Про автомобилистов тоже не забыли. Объехать прогулочную зону можно будет по первому Голутвинскому переулку - для этого на нем изменили направление движения - и по Большой Якиманке.

Так что в столице появится, можно сказать, новый туристический маршрут - от Якиманской набережной вдоль "Музеона" и "Парка Горького" - до Нескучного сада. Реконструировать будут и объекты на этом участке. Начали с церкви Святого Николая в первом Голутвинском переулке. Ее территорию так же выложат плиткой, приведут в порядок фасад и установят новое освещение.

Елизавета Родина, Евгений Рыбин, "ТВ Центр".