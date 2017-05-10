В Подмосковье многодетные семьи получили землю вдали от коммуникаций

Теги: Подмосковье строительство дом

В Пушкинском районе Подмосковья многодетные семьи получили землю для строительства новых домов, о которых давно мечтали. Но выделенные участки оказались так далеко от хозяйственных коммуникаций, что с новосельями пришлось повременить. Уже не первый год семьи ждут помощи в решении этой проблемы.

В мечтах - двухэтажный дом. В реальности - пока только колья в земле. Так многодетная семья Райковых отметила границы своего участка, находящегося в прямом смысле на выселках одной из деревень Пушкинского района - Григорково. Участок без коммуникаций им выдали местные власти, передает "ТВ Центр".

На участке, где Анжелика мечтает создать семейный очаг, соседи до сих пор по привычке сбрасывают и сжигают мусор. Ведь фактически тут никто не живет. "Все пока еще в мечтах. Хотелось бы, чтоб все капитально было, красиво, здорово, чтоб детям нравилось, чтобы приезжали сюда с удовольствием", - говорит Анжелика Райкова.

Соседей по несчастью у Крайновых немало. Еще 15 многодетных семей и 15 участков, не приспособленных для жизни. Дареному коню в зубы смотреть не принято, но они заглядывают уже 3 года подряд. Пока безрезультатно.

"Основные проблемы - это полное отсутствие каких-либо коммуникаций. Дороги нет. Водоснабжения нет. Водоотведения нет. Газоснабжения нет. Электроснабжением участка мы занимались самостоятельно, подавали документы", - рассказал Сергей Крайнов.

Наталья - одна из тех, кто во время затяжного бездействия местных властей предпочла не ждать чуда, а действовать. Ее дом здесь пока единственный.

Представитель администрации Пушкинского района приехал на встречу с жителями. Пообещал прислать технику и разровнять землю, чтобы могли подъезжать легковые автомобили, на большее в этом году денег нет.

"Разработана документация, позволяющая нам строить здесь дорогу. Собственно, большая часть работ проведена. Осталось, как говорится, начать и закончить", - отметил начальник управления ЖКХ и благоустройства Пушкинского муниципального района Петр Евсеев.

Вот только здесь перестали верить не только обещаниям, но даже официальным документам, подписанными местными властями. У многодетных семей за 3 года накопилась целая подшивка - согласно одной бумаге дорога должна была здесь появиться в этом году.

Кристина Одиноченко, Александр Ивановский, "ТВ Центр".