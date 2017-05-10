Администрацию МХТ заподозрили в сговоре с перекупщиками

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Зрители МХТ им. А.П. Чехова обвинили сотрудников театра в сговоре с перекупщиками. Любители драматического искусства не смогли 6 мая, в день предварительной продажи ,приобрести билеты на премьерные показы спектакля "Северный ветер" в постановке Ренаты Литвиновой.

Зрители МХТ им. А.П. Чехова обвинили сотрудников театра в сговоре с перекупщиками. Любители драматического искусства не смогли 6 мая, в день предварительной продажи ,приобрести билеты на премьерные показы спектакля "Северный ветер" в постановке Ренаты Литвиновой, передает "ТВ Центр".

Об этом сообщил один из пользователей социальных сетей. К своему гневному сообщению он добавил и скандальное видео. На кадрах - штурм и драка при входе в кассы прославленного театра. Те, кто занимал очередь с 6 утра стали свидетелями того , как в кассы беспрепятственно прошли те, кто очередь не занимал вовсе.

Вскоре стало известно, что билеты на премьеру, поставленную Литвиновой, закончились! И это при том, что зал рассчитан на 200 мест, и в кассы театра должно было поступить 600 билетов на три спектакля. Администрация МХТ в ситуацию не вмешалась и никак ее не комментировала.

Ажиотажный спрос на билеты возник еще и потому, что в роли композитора для спектакля выступила певица Земфира, а одним из художников "Северного Ветра" стал Георгий Рубчинский.

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