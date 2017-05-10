Путин усилил меры безопасности на время Кубка конфедераций и ЧМ-2018

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Владимир Путин подписал указ об усилении мер безопасности на время Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу в России. В частности, ограничен въезд в города проведения турниров автобусов, которые не осуществляют регулярные перевозки, не оборудованы системой "ЭРА-ГЛОНАСС" и не получили разрешение МВД России.

Президент Владимир Путин усилил меры безопасности на время Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу в России.

Согласно указу, Минтрансу предлагается установить зоны ограничения полетов и запретные зоны использования воздушного пространства, а также определить запретные для плавания акватории.

Указом президента установлено, что не связанные со спортивными событиями собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования могут проводиться по согласованию с территориальными органами МВД России и местными органами безопасности.

Гражданам России предписывается в случае приезда в города проведения турниров регистрироваться во временном месте пребывания в течение трех дней, а иностранцам в течение одних суток.

Ограничен въезд в города автобусов, которые не осуществляют регулярные перевозки, не оборудованы системой "ЭРА-ГЛОНАСС" и не получили разрешение МВД России.

Кроме того, запрещается продажа гражданского, служебного, боевого ручного стрелкового и холодного оружия, боеприпасов и специальных средств.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Саранске, Самаре, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде и Волгограде.

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