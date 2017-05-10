В Москве возобновили подачу тепла в жилые дома из-за похолодания

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ПАО "МОЭК" возобновляет подачу тепла в жилые дома и объекты социальной сферы из-за похолодания в столице. Отопление потребителям указанных категорий будет включено до конца среды.

В связи с холодной погодой в столице ПАО "МОЭК" возобновляет подачу тепла в жилые дома и объекты социальной сферы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу организации.

"ПАО "МОЭК" в связи с понижением температуры наружного воздуха и метеопрогнозом на ближайшие дни в соответствии с полученной от правительства Москвы факсограммой приступило к возобновлению подачи тепловой энергии для жилых домов и объектов социальной сферы", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, отопление потребителям указанных категорий будет включено до конца среды.

Ранее заммэра столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков заявил, что в связи с холодной погодой в Москве перенесли профилактические отключения горячей воды в жилых домах с 10 на 15 мая.

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