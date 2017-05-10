Московские школьники стали экскурсоводами музея современной истории России

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Ученицы одной из московских школ стали экскурсоводами Государственного центрального музея современной истории России. К этому событию они готовились два месяца, изучая материал под руководством кураторов музея. Попробовать себя в новой роли школьницам помог проект "Московский экскурсовод", который обязательно будет иметь продолжение.

Вчера сидели за партами, а сегодня сами дирижируют указками. На один день эти девятиклассницы стали экскурсоводами музея и познакомили с экспозицией, причем, не только своих сверстников, но и педагогов, передает "ТВ Центр".

Талоны на хлеб и плакаты 90-х. На примере стоимости проездного в столичном метрополитене попробовать рассказать о том, как в новой России выросли цены и появились финансовые пирамиды. Тема сложная еще и потому, что в годы этих событий экскурсоводы еще просто не родились. А вот многие из слушателей, наоборот, хорошо помнят и дни августовского путча, и референдум 93-го года. Подготовкой юных историков к такому сложному испытанию занимался их классный руководитель.

От перестройки до присоединения Крыма – всего за полчаса экскурсанты прослушали краткий курс истории современной России, узнали, чем теперь она может гордиться. Успехи во внешней политике и единственная за всю историю страны зимняя олимпиада. Причем, сами ребята оценивали себя очень строго.

Идею перевоплощения школьников в экскурсоводов предложили депутаты Государственной Думы. Вместе с родителями они поняли, что подросткам до 16 и старше в летнее время есть, чем заняться в столице, изучая на пеших прогулках и в музейных залах историю Москвы и всей страны.

"Это еще и образовательный все-таки цикл, здесь подготовиться к ЕГЭ, действительно, одно удовольствие. Я сама прошла все эти залы, посмотрела, предложили, где можно пройти практику. Это же целый цикл, понимаете. А что такое экскурсовод? А как себя вести? Ораторское искусство. Как себя вести с группой людей. И для ребят, как нам показалось, это очень познавательно и интересно", - рассказал депутат Ирина Белых.

Организаторы планируют выдавать профессиональные сертификаты всем, кто не побоялся попробовать себя в новой роли. Пилотная программа "Московский экскурсовод" будет расширяться. Совсем скоро школьники будут готовы рассказать, например, о том, какая она - Москва научная, Москва спортивная и театральная.

Елена Сахно, "ТВ Центр".