Пенсионерка за семь лет убила двоих сожителей 9 мая

Теги: убийство омск Происшествие

Пожилая жительница Омска задержана за убийство своего 72-летнего сожителя. Трагедия произошла 9 мая. По данным правоохранителей, задержанная семь лет назад также в День Победы убила другого своего гражданского мужа, отсидев за это шесть лет.

Пожилая жительница Омска стала фигуранткой уголовного дела по факту убийства. Как пишет "Русская планета", 64-летняя омичка 9 мая зарезала своего 72-летнего сожителя.

Пара праздновала День победы и распивала алкоголь. Мужчина начал высказывать претензии своей гражданской супруге. Та в этот момент резала овощи. Женщина ударила сожителя ножом в руку, от большой кровопотери он скончался.

Это уже второй случай в "криминальной биографии" омички. Семь лет назад суд приговорил ее к шести годам колонии за убийство своего прежнего сожителя. Инцидент также произошел 9 мая.