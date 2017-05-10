Мужчина разгромил караоке-бар в Москве из-за плохого пения
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Любитель караоке устроил погром в московском караоке-баре. Мужчину взбесило, как другие посетители исполняют песню рэпера Басты.
Посетитель московского караоке-бара разбил телевизор стоимостью 1,5 миллиона рублей. Как пишет "Ридус", мужчину взбесило исполнение другими гостями заведения песни рэпера Басты.
Любитель рэпа терпеливо отслушал пару куплетов, но потом вышел из себя и запустил в телевизор свой зонт. После этого он сбежал из бара, не заплатив ни по счету, ни за разбитую технику.
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