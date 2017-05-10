14:53, 10 мая 2017

Мужчина разгромил караоке-бар в Москве из-за плохого пения

Теги:  музыка  Происшествие  москва  культура

Любитель караоке устроил погром в московском караоке-баре. Мужчину взбесило, как другие посетители исполняют песню рэпера Басты.

Посетитель московского караоке-бара разбил телевизор стоимостью 1,5 миллиона рублей. Как пишет "Ридус", мужчину взбесило исполнение другими гостями заведения песни рэпера Басты.

Любитель рэпа терпеливо отслушал пару куплетов, но потом вышел из себя и запустил в телевизор свой зонт. После этого он сбежал из бара, не заплатив ни по счету, ни за разбитую технику. 

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