Мужчина разгромил караоке-бар в Москве из-за плохого пения

Теги: музыка Происшествие москва культура

Любитель караоке устроил погром в московском караоке-баре. Мужчину взбесило, как другие посетители исполняют песню рэпера Басты.

Посетитель московского караоке-бара разбил телевизор стоимостью 1,5 миллиона рублей. Как пишет "Ридус", мужчину взбесило исполнение другими гостями заведения песни рэпера Басты.

Любитель рэпа терпеливо отслушал пару куплетов, но потом вышел из себя и запустил в телевизор свой зонт. После этого он сбежал из бара, не заплатив ни по счету, ни за разбитую технику.

Читайте также:

Пенсионерка за семь лет убила двоих сожителей 9 мая