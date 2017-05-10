Песков: увольнение директора ФБР США не имеет отношения к России

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Увольнение директора ФБР Джеймса Коми – внутреннее дело США, которое не отразится на повестке двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, это "не имеет и не должно иметь отношения к России".

Увольнение директора ФБР Джеймса Коми не отразится на повестке двусторонних отношений между Роосией и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы надеемся, что это никак не повлияет [на двусторонние отношения]. Это абсолютно внутреннее дело США", - цитирует его "Интерфакс". Песков назвал увольнение Коми "суверенным решением президента США, которое абсолютно не имеет и не должно иметь никакого отношения к России".

Ранее президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми. В пояснении подчеркнуто, что решение принято на основе рекомендаций Министерства юстиции. В качестве основной причины называется, что Коми не смог эффективно руководить ФБР. По мнению конгрессменов, отставка может быть связана с расследованием предвыборной кампании Трампа, которым занимался экс-глава ФБР.

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