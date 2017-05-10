В Кремле не стали комментировать налог на малодетность

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Дмитрий Песков не в курсе инициативы ввода налога на малодетность. Ранее эту идею раскритиковали сенатор Елена Мизулина и партия "Единая Россия". В документе идет речь о взимании платы с семей с одним ребенком и бездетных семей не по медицинским показателям.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать предложение Института демографии, миграции и регионального развития России о вводе налога на малодетность, передает "Интерфакс".

"Комментария нет, поскольку я не понимаю, о чем речь. Я даже не в курсе. Я не знаю, насколько это соответствует действительности и так ли это", - сказал официальный представитель Кремля.

В свою очередь председатель Комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса России Елена Мизулина выступила с критикой ввода налога на малодетность. Она назвала эту инициативу вредной и дискриминационной. В "Единой России" не видят целесообразности налога, поскольку часто молодые семьи принимают решение о детях в более позднем возрасте.

Ранее сообщалось, что Институт демографии, миграции и регионального развития России направил президенту Владимиру Путину проект концепции федерального закона "О статусе многодетных семей". В документе идет речь о взимании платы с семей с одним ребенком и бездетных семей не по медицинским показателям.

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