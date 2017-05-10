Трамп объяснил увольнение директора ФБР

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Уволенный с поста директора ФБР Джеймс Коми утратил доверие почти всех в Вашингтоне. Об этом президент США Дональд Трамп написал у себя в Twitter. Он уверен, что и республиканцы и демократы еще будут благодарить его за эту отставку.

Отправленный в отставку директор ФБР Джеймс Коми утратил доверие почти всех в Вашингтоне — и республиканцев, и демократов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

"Когда всё успокоится, они будут меня благодарить", - отметил Трамп.

Хозяин Белого дома добавил, что новым главой ФБР станет человек, который лучше справится с этой работой и вернет Бюро дух и престиж.

Джеймс Коми был отправлен в отставку во вторник по рекомендации генпрокурора США Джеффа Сешнса. Пост главы ФБР он занял в июне 2013 года. При Коми было начато расследование в отношении Хиллари Клинтон по поводу нарушения правил служебной переписки, также он руководил делом о предполагаемых связях предвыборного штаба Трампа с Россией.

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