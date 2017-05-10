Воры украли 24 тысячи пчел в Великобритании
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В Великобритании неизвестные умудрились похитить 24 тысячи пчел из бортнического хозяйства. По словам пасечницы Аманды Клейтон, воры действовали профессионально и использовали устройство для обкуривания пчел, иначе они не смогли бы уехать без укусов.
В английском графстве Южный Йоркшир неизвестные вывезли из бортнического хозяйства 24 тысячи пчел вместе с ульями на сумму 2,6 тысячи долларов, передает BBC.
По словам пасечницы Аманды Клейтон, похитители действовали профессионально и использовали устройство для обкуривания пчел для того, чтобы их усмирить. Благодаря этому, злоумышленники смогли вывезти максимальное количество пчел, не получив укусы.
"Для начала вы не сможете просто взять и запихнуть улей на заднее сиденье авто - вас бы искусали с головы до пят", - рассказала эксперт Британской ассоциации пчеловодов Диана Робертс, согласившись с Клейтон.
Владелица пчел намерена установить охранную систему на пасеки и специальные трекеры в улья, чтоб их можно было легко обнаружить.
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