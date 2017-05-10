Минфин поддержал программу продовольственной помощи по карточкам

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Минпромторг рассчитывает доработать с Минфином и запустить программу адресной продовольственной помощи населению не раньше 2018 года. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, министр финансов Антон Силуанов дал свое "принципиальное согласие".

Минфин вслед за Минэкономразвития дало принципиальное согласие на реализацию программы продовольственной помощи малоимущим по карточкам, передает ТАСС со ссылкой на заявление главы Минпромторга Дениса Мантурова.

По его словам, министр финансов Антон Силуанов принципиально поддержал программу продовольственной помощи. "Что касается источников [финансирования], мы с Минфином пока работаем", - добавил Мантуров. Он сообщил, что программа может быть запущена не ранее 2018 года.

Стратегия продовольственной помощи была разработана в 2015 году. Предполагается, что малоимущим на специальные карты будут перечислять баллы - эквиваленты денежных средств. На них можно будет купить продовольствие российского производства. Чтобы реализовать программу, из бюджета выделят 300 миллиардов рублей, предварительно подсчитали в Минпромторге.

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