Американские журналисты вновь удивили Лаврова. Видео

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Сергей Лавров вновь столкнулся со своеобразной манерой общения американских журналистов. Перед началом переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном министра громко спросили, не бросает ли тень отставка главы ФБР на его визит. Лавров предположил, что журналисты шутят.

Американские журналисты вновь удивили главу МИД России Сергея Лаврова. Перед началом переговоров министра с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, одна их журналисток спросила, не бросила ли тень отставка глава ФБР Джеймса Коми на эту встречу.

"Он был уволен? Вы шутите?" – воскликнул на это Сергей Лавров, после чего удалился с Тиллерсоном в переговорную комнату.

Джеймс Коми был отправлен в отставку по рекомендации генпрокурора США Джеффа Сешнса. Пост главы ФБР он занял в июне 2013 года. При Коми было начато расследование в отношении Хиллари Клинтон по поводу нарушения правил служебной переписки, также он руководил делом о предполагаемых связях предвыборного штаба Трампа с Россией.

Комментируя отставку, Дональд Трамп заявил, что Коми потерял доверие почти всех в Вашингтоне. По его мнению, когда всё успокоится, как демократы, так и республиканцы скажут ему за это спасибо.

В середине апреля во время визита Тиллерсона в Москву Лаврову уже приходилось учить американских журналистов хорошим манерам. Журналисты начали громко кричать, привлекая внимания министра. Представитель МИД России Мария Захарова назвала тогда произошедшее "базаром".

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