В Москве скончался народный артист России Владимир Богин

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Скончался актер Владимир Богин, сыгравший Евгения Базарова в "Отцах и детях". Народный артист России ушел из жизни на 71-м году жизни. Об этом говорится на официальном сайте Малого театра, где Богин работал с 1971 года.

Народный артист России Владимир Богин скончался в Москве в возрасте 70 лет. Актер умер 7 мая, однако пресс-служба Малого театра опубликовала информацию о его кончине только сегодня. Причина смерти не уточняется.

"Настоящий интеллигент, книгочей, любивший природу и животных, он был добрым и участливым человеком, одним из лучших актеров, выступавших на сцене Малого театра за последние 45 лет. Таким он и останется в нашей памяти. Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным, близким и всем поклонникам таланта Владимира Георгиевича Богина", - говорится в сообщении коллектива Малого театра.

Владимир Богин родился 22 декабря 1946 года в Саратове. В 2001 году он стал Народным артистом Российской Федерации. С 1971 года играл в Малом театре. Он также известен своими ролями в фильмах. В частности, это киноленты "Таланты и поклонники", "На всю оставшуюся жизнь", "Хождение по мукам" и "Отцы и дети".

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