Два человека погибли в результате крушения вертолета в Австрии

Теги: В мире австрия крушение вертолет

В Австрии потерпел крушение частный вертолет, погибли два человека. По предварительным данным, вертолет столкнулся с тросом грузовой подвесной канатной дороги.

В австрийском Тироле упал частный вертолет, два человека погибли, передает ТАСС со ссылкой на Австрийское агентство печати (APA).

По данным правоохранительных органов, крушение могло произойти из-за столкновения вертолета с канатом фуникулера.

На месте ЧП работают экстренные службы, также предстоит выяснить, почему вертолет полетел именно этим маршрутом. Личности погибших пока не установлены, но на корпусе машины были немецкие бортовые номера.