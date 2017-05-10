16:52, 10 мая 2017

Два человека погибли в результате крушения вертолета в Австрии

Теги:  В мире  австрия  крушение  вертолет

В Австрии потерпел крушение частный вертолет, погибли два человека. По предварительным данным, вертолет столкнулся с тросом грузовой подвесной канатной дороги.

В австрийском Тироле упал частный вертолет, два человека погибли, передает ТАСС со ссылкой на Австрийское агентство печати (APA).

По данным правоохранительных органов, крушение  могло произойти из-за столкновения вертолета с канатом фуникулера.

На месте ЧП работают экстренные службы, также предстоит выяснить, почему вертолет полетел именно этим маршрутом. Личности погибших пока не установлены, но на корпусе машины были немецкие бортовые номера.

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