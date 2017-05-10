Путин вышел на лед против сборной НХЛ

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Владимир Путин в среду вышел на лед против сборной Ночной хоккейной лиги. Президент играет в составе команды "Легенды хоккея". Завершающий матч шестого сезона НХЛ проходит в сочинском ледовом дворце "Большой".

Президент России Владимир Путин принял участие в Гала-матче, завершающем шестой сезон Ночной хоккейной лиги. Об этом сообщает "Интерфакс". Глава государства по традиции вышел на лед в майке под номером 11 в составе команды "Легенды хоккея". Соперником команды президента стала сборная НХЛ.

Кроме Путина, в составе "Легенд хоккея" играют министр обороны Сергей Шойгу, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и хоккеисты Павел Буре и Вячеслав Фетисов.

Mr. President #путин #нхл Публикация от Елена (@ellestu) Май 10 2017 в 7:02 PDT

Последний раз Путин выходил на лед в конце апреля. Тогда президент провел тренировку на стадионе "Шайба" в Сочи.