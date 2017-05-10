В Вашингтоне началась встреча Лаврова и Трампа
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В Вашингтоне начались переговоры президента США Дональда Трампа и главы МИД России Сергея Лаврова. Они собираются обсудить международный терроризм и недавний телефонный разговор Трампа и Путина. Встреча проходит в закрытом режиме.
Президент США Дональд Трамп и глава МИД России Сергей Лавров начали переговоры в Белом доме, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.
Встреча проходит в закрытом для прессы режиме.
В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал тему переговоров Трампа и Лаврова. Они обсудят международный терроризм и недавний телефонный разговор между Владимиром Путиным и Трампом.
Глава российского МИД находится в США с трехдневным визитом. Ранее он переговорил с Госсекретарем Рексом Тиллерсоном.
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