США пообещали $10 млн за главаря "Джебхат ан-Нусры"

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США назначили денежное вознаграждение за информацию, которая поможет установить местонахождение главаря запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" Абу Мухаммеда аль-Джулани. За него американское правительство пообещало 10 миллионов долларов.

США выплатят 10 миллионов долларов за информацию о местонахождении главаря запрещенной террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" Абу Мухаммеда аль-Джулани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.

Там подчеркнули, что это первая такого рода награда за лидера "ан-Нусры".

Группировка была создана в начале 2012 года в разгар гражданской войны в Сирии. Признана террористической организацией рядом стран, в том числе Россией. С 2014 года США их союзники регулярно наносят авиаудары по позициям "Ан-Нусры".