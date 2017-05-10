СМИ: в Косово распущен парламент

Теги: В мире правительство косово отставка парламент

Лидер непризнанного Косова распустил парламент после того, как тот проголосовал за отставку правительства. Страна больше года находится в политическом кризисе из-за нерешенных внутри - и внешнеполитических проблем.

Лидер непризнанной республики Косово Хашим Тачи распустил парламент, сообщает ТАСС со ссылкой на приштинскую газету "Koha Ditore".

10 мая парламент самопровозглашенной страны проголосовал за отставку правительства возглавляемого премьером Исой Мустафой из-за неспособности решить насущные проблемы страны, в частности – вопрос демаркации границы с Черногорией. Досрочные выборы в парламент могут пройти в следующем месяце.

Ранее президент Косова Хашим Тачи пригрозил своей отставкой, если в стране не будет принят законопроект о создании армии. Москва осудила желание Приштины иметь собственную армию, назвав инициативу "абсолютно безответственным шагом, крайне опасным для стабильности на Балканах и европейского континента в целом".

Читайте также:

В Европарламенте поддержали отмену виз для Украины, Грузии и Косово

Федерацию футбола Косова приняли в ФИФА