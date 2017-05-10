Трамп назвал "очень хорошей" встречу с Лавровым

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В Вашингтоне завершилась встреча президент США Дональда Трампа и главы МИД России Сергея Лаврова. Переговоры за закрытыми дверями продлилась около 40 минут. Трамп назвал эту встречу "очень хорошей". Ранее Лавров встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Встреча президент США с главой МИД России завершилась. Об этом сообщили в российском МИД, пишет ТАСС. Дональд Трамп и Сергей Лавров беседовали около 40 минут за закрытыми дверями.

Как сообщает Reuters, хозяин Белого дома назвал встречу "очень хорошей". После отъезда Лаврова он сказал журналистам, что Россия и США "добились прогресса".

К Трампу российский министр приехал после переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Трамп и Лавров в ходе встречи обсудят международный терроризм и недавний телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом США.

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