Лавров раскрыл подробности переговоров с Трампом

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Сергей Лавров и Дональд Трамп не обсуждали отмену антироссийских санкций и вмешательство Москвы в президентские выборы в США. Об этом глава МИД рассказал по итогам встречи с американским лидером. Главной темой переговоров стала ситуация в Сирии. По словам Лаврова, обе страны могут и должны вместе решать ключевые проблемы.

Главу российского МИД в Белом доме принял президент США. Встреча прошла в закрытом для прессы режиме. Сергей Лавров и Дональд Трамп обсудили сотрудничество двух стран в борьбе с международным терроризмом и другие актуальные темы. Об этом сообщает "ТВ Центр".

"Подтвердилось, что, несмотря на все известные сложности, наши могут и должны вместе помогать решать ключевые проблемы, которые стоят на международной повестке дня. Подробно говорили о Сирии, в том числе, в контексте тех идей, которые сейчас сформулированы в отношении создания зон деэскалации. У нас общее понимание, что это должно быть шагом к прекращению насилия по всей территории Сирийской Арабской республики", - сказал Сергей Лавров.

По его словам, Дональд Трамп подтвердил, что главное для США в Сирии — это победа над терроризмом. Лавров также заметил, что на встрече с президентом тема санкций и якобы вмешательства России в американские выборы не затрагивалась.

"Мы наблюдаем то, что происходит у вас здесь в отношении России и ее якобы "решающей роли" в вашей внутренней политике. Мы с президентом Трампом говорили о конкретных вещах, а этой вакханалии никто из нас не касался", - сказал министр.

Ранее в Вашингтоне прошли переговоры министра иностранных дел России и госсекретаря США. Нынешняя беседа Сергея Лаврова с Рексом Тиллерсоном стала продолжением диалога, начатого в Москве в середине апреля. Стороны обсудили урегулирование на Украине и в Сирии, а также некоторые аспекты двусторонних отношений.

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