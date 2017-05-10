Украинские радикалы напали на офис ветеранов Афганистана

Теги: Украина нападение день победы

Украинские радикалы в Николаеве избили людей в офисе Ассоциации участников боевых действий в Афганистане. У пострадавших ушибы и переломы, один человек доставлен в больницу. Нападение стало ответом на эпизод во время празднования Дня Победы. Ветераны-афганцы дали отпор националистам, которые собирались сорвать торжественное шествие. Отметить 9 мая радикалы мешали и в других городах при полном попустительстве полиции.

Кадры из Днепра, сделанные девятого мая, — с людей срывают георгиевские ленты, провоцируя на конфликт. В какой-то момент господа в военной форме, представившиеся ветеранами АТО, вообще решают остановить колонну, идущую к монументу Вечной Славы. Но тут уже в дело вмешивается полиция, применяя силу, передает "ТВ Центр".

Это так не характерно для нынешних украинских сил правопорядка — бить патриотов. Обычно, даже если они откровенно нарушают закон, нападая на стариков с советской символикой и детей с георгиевскими лентами, их даже не пытаются задержать. А тут вдруг применение силы. Причем, применение жестко: дубинки, наручники, разбитые головы и лица в крови.

Не церемонится полиция Днепра 9 мая и с молодыми националистами. Попытка задержать группу таких молодчиков сначала натыкается на сопротивление. Его, правда, быстро сминают, по-европейски жестко нейтрализуя самых активных. Люди вокруг аплодируют. Официальный Киев и руководство украинского МВД не скрывает раздражения. Мол, как посмели? Кто отдал приказ столь жестко разгонять и задерживать истинных патриотов Украины. Полиция незаконно применила силу, поспешит написать в соцсетях глава МВД Аваков.

"Утром подписан приказ об освобождении от должностей начальника управления полиции Днепровской области генерала Репешка; начальника городского управления полиции Днепра полковника Бидыло; соответствующих заместителей по обеспечению общественной безопасности. По факту беспорядков в Днепре назначено служебное расследование с целью дальнейшего изучения действий полицейских", - заявил Арсен Аваков.

В украинской прессе вновь зазвучали забытые слова времен свержения Януковича - "беркутня" и "титушки". Колонну в Днепре действительно сопровождали крепкие молодые люди, якобы проплаченные нардепом Вилкулом. Это он, утверждают в Киеве, раскачивает город. Националист Дмитрий Ярош требует не допустить сепаратистского реванша. Мэр Днепра Борис Филатов угрожает создать свою народную полицию, параллельно отрезая финансирование всем ветеранским организациям.

Ветераны АТО 9 мая пытались сорвать шествия "Бессмертного полка" фактически по всей Украине — Одесса, Харьков, Запорожье, Киев. В украинской столице на эту акцию собралось, кстати, действительно большое количество людей. В 2 раза больше, чем в прошлом году, что явно раздражает нынешних свидомых патриотов.

"Меня реально как-то трясет. Просто будто из-под земли вырос снова "Бессмертный полк", которого не было. Так массово, так организованно и так агрессивно. По крайней мере, за последние три года такого не было. Были коммунисты, которые пытались до запрета КПУ эксплуатировать эту тему. И вот у нас в 2017 году из-под земли вырос "Бессмертный полк", - возмущается украинский журналист Роман Скрыпин.

Даже президент Порошенко увидел в этой народной акции изощренную технологию манипуляции чувствами людей, заодно призвав их отказаться от советской символики. Хотя даже международная правозащитная организация Amnesty International осудила этот запрет. Но тысячи людей на Украине все равно вышли отпраздновать День Победы, который со следующего года в стране официально отмечаться уже не будет.

Александр Панюшкин, Виталий Марченко. "ТВ Центр".