Путин забросил семь шайб в ворота сборной НХЛ

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Владимир Путин забросил семь шайб в матче против сборной Ночной хоккейной лиги. На счету Сергея Шойгу три шайбы.

Владимир Путин прибыл в Сочи и уже днём вышел на лёд в Гала-матче Ночной хоккейной лиги. Объединение любителей спорта с аббревиатурой НХЛ провело 6-ой всероссийский ежегодный турнир, сообщает "ТВ Центр".

Его победителю - московской команде "Сталкер" - президент вручил кубок, а также сертификат на строительство катка. Ночная хоккейная лига была создана по инициативе самого Владимира Путина. Она объединяет в основном деловых людей, которые за недостатком времени отдают спорту самое позднее вечернее время. Тем не менее, ряды НХЛ из года в год пополняются новыми командами, среди которых появилось и несколько женских коллективов.

В Гала-матче на льду сошлись команды "Легенды хоккея" - Владимир Путин играл в ней под своим обычным 11-м номером - и сборная Ночной лиги. "Легенды" оказались сильнее, они победили со счётом 17:6. Владимир Путин забросил семь шайб и сделал четыре результативных передачи.